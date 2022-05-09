為提供南桃園地區勞工教育訓練場所與平台，桃園市政府於中壢工業區打造「南區培力中心」9日揭牌，除有工會、職訓單位進駐成立辦公室外，並建置電腦教室等硬體設備供職訓課程使用，搭配北桃園的桃園市勞工教育大樓，打造南北2處勞工教育訓練場館，讓民眾不需舟車勞頓享有在地完整的職業訓練。

桃園市長鄭文燦與會時指出，南區培力中心場域可做為勞工教育訓練、工會團體活動都可以借用，市府也與勞動部簽署「桃園市專業人才培力合作備忘錄」串聯職業訓練教學資源，打造專業人才培訓基地；環保局也於此處設置「機動車輛噪音檢測站」，執行車輛噪音檢測業務。

鄭文燦也說，像是AI、5G、工業4.0所需人才都可在南區培力中心開培訓課程，未來還會在各區尋覓適合的地點設置微型的勞工教育中心。另外他也提到，中壢工業區產值已經大幅提升，目前該工業區也在轉型，因為當地有很好的交通區位條件，各種不同類型高科技企業進駐在此，希望中壢工業區能成為轉型典範，各企業所需要的多元專業人才，鼓勵民眾和員工可以多參加職業進修課程。

他談到，2年疫情期間，桃園同時處於海嘯第一排及防疫第一線的角色，機場服務業因疫情受創嚴重，但桃園勞動參與率從59％提升至61％，就業人數較2021年增加4萬7000人，失業率平穩控制在3.9％至4％之間，希望疫情結束後，台灣展現更大的經濟發展潛力，逐年提高薪資所得，讓全民共享經濟果實。