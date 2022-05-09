雲林縣9日新增336例確診案，校園兒童疫苗接種13日開跑。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣9日新增本土確診個案336例，分布於全縣20鄉鎮市，其中虎尾鎮55例最多，斗六市與西螺鎮各40例居次。縣內6至11歲兒童至醫療院所接種者，至本月8日累計1611人，目前無不良反應通報，13日將由醫療院所人員至校園為兒童進行疫苗接種。

雲林縣政府表示，校園莫德納疫苗接種預計13日實施，由衛生所、醫療院所人員到校接種，接種後注意事項包括少奔波，睡眠充足不熬夜；不空腹、多喝水、放輕鬆；有狀況立即回報師長；老師每節課定時關心；體育課2周內改靜態課程。

縣府並請家長及老師隨時關心學生身體狀況，如出現連續發燒超過48小時；嚴重過敏反應（如呼吸困難、氣喘、暈眩、全身紅疹）應盡速就醫。胸痛、心悸、呼吸急促、運動耐受不良，務必立即就醫。

縣政府指出，9日確診者分布情況，分別為虎尾55例，斗六及西螺各40例，二崙28例，麥寮24例，莿桐及褒忠各16例，北港15例，崙背14例，斗南、土庫、古坑各12例，口湖及水林各10例，台西9例，東勢7例，元長6例，大埤5例，四湖4例，林內1例。

新增個案中，有180名男性與156名女性，年齡分布在1歲至96歲，無症狀207人，輕症129 人。綜觀今年本土個案中，比例最多的年齡區間為20至29歲共473人，占比約15.9％；其次30至39歲共433人，占比約14.6％；10歲以下小孩共377人，占比約12.7％。