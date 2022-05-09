基隆市今日新增1480例，市府因應疫情，與3家醫院合作開設「兒童獨立看診快速通道服務」，確診兒童可前往就醫，會由小兒科醫師看診、給藥，分別為基隆長庚、部立基隆醫院與三總基隆分院。

基隆市長林右昌表示，基隆長庚和部立基隆醫院，由小兒專科醫師看診，並提供套餐式給藥；三總基隆分院正榮院區，則僅提供症狀給藥服務，有需求民眾善加運用。

基隆市政府補充說明，基隆長庚、部立基隆醫院皆為戶外防疫門診，白天看診時間為早上8時到11時，下午1時30分到4時；部基看診時間則延長至晚上6時30分到9時。另外，三總基隆分院正榮院區戶外篩檢站，則只有平日8時到9時，提供症狀給藥服務。

林右昌指出，現在確診者多，醫院也有許多醫護人員染疫，以致人力吃緊，民眾就醫等待時間可能會長一點，盼大家體諒、耐心等待；另外，若是緊急醫療需求，則請立即直接聯繫119派遣救護車送急診就醫。

此外，衛生局提及，自從中央「新冠確診個案自主回報系統」上路後，有許多民眾認為回報該簡訊連結即已申請居家照護服務，但實為誤解，本局均會針對確診者另外發送「基隆市居家醫療照護服務」申請連結，再請民眾留意手機簡訊，按步驟回報即可。