檢調偵辦北市美女議員林穎孟詐領助理費貪汙案，續有發展！繼檢調3月首度約談林女，訊後諭令100萬元交保後，涉案的林女前男友葉耀彰，當時因人在國外未到案，葉男日前返台，檢調等他隔離期滿，9日兵分2路搜索並約談葉男、林女3名被告到案。

出身太陽花的林穎孟，打著勞權、性平的大旗，當選北市議員後，2年前遭前助理爆料詐領助理費，還刁難女性助理生理假，被稱為「議會慣老闆」，林事後提告，北檢不起訴挨告的5名助理後，檢察官懷疑林涉嫌自2018至2020年以人頭助理詐領公費助理費數十萬元，涉犯貪汙、偽造文書等罪。

檢調3月22日兵分6路搜索林女市議會辦公室等處，並約談林女、郭姓人頭助理、郭女任職的公司蕭姓人員到案，另傳喚曾挨告的多名前助理作證。檢方一度當庭將林上銬逮捕，諭知聲押，訊後以林涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物等罪諭令100萬元交保，蕭男則以20萬元交保。

林女前男友葉曜彰，因人在國外，檢調將待他返台後擇日約談。葉男最近返台，檢調等他隔離結束後，今天展開偵查行動。

林穎孟上次遭約談時，曾發出聲明，表示都遵循檢調程序，配合相關單位調查，強調自己並無任何助理費問題或其他不法情事，也說從未將權力視為牟利的工具。