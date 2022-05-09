藝人柯震東今（9日）在IG限時動態忽然曬出快篩兩條線的照片，面對自己確診，他忍不住驚呼：「WTF」。而柯震東的經紀人表示：「震東5月9日採檢PCR陽性確診，目前已在家隔離中，工作皆在安排調整，謝謝關心，希望大家身體健康！」感染新冠肺炎每個人確診狀況不同，柯震東的個案是喉嚨不適。

本土疫情已連續數日破萬例，連演藝圈都拉警報，柯震東4月正在拍攝的新片劇組也傳出有人確診，導致多名密切接觸者被匡列，不過柯震東的經紀人當時表示，柯震東並未被匡列，和各組工作人員都有故定接受快篩，皆呈現陰性，所以拍攝計畫沒有更動。

未料隔不到一個月，柯震東也確診，稍早之前在IG限動公開快篩兩條線的畫面，無奈地驚呼：「WTF……」。

累計截稿之前，演藝圈確診的藝人目前有柯震東、Sandy吳姍儒、艾力克斯和李詠嫻夫婦、郭子乾、沈建宏、何戎、曲艾玲、王少偉、蔡瑞雪、李燕、楊銘威、李妍憬、林俊傑等。