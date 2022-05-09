高雄槍響！男遭拘提拒捕開車衝撞 警開1槍仍脫逃 17:332022/05/09 中時 林瑞益 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 仁武警方9日下午執行一件竊盜與毒品拘提時，遭嫌犯開車衝撞。警方情急之下對車開了1槍，但嫌犯仍逃逸。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄仁武區下午近4時傳出槍聲。仁武澄觀警方在執行竊盜與毒品案拘提時，遭26歲簡姓男子反抗，開車欲衝撞警員，雖然警方在危急時對車頭開了一槍，但仍遭簡男開車逃逸。目前警方正在追查中。 警方下午接獲情資，到大豐公園停車場逮捕簡姓男子，但簡男非但不配合，還開車想要衝撞警員，警員情急之下開槍，但仍被簡男逃逸。警員無大礙。 目前簡男已經棄車逃逸，警方在大景二街找到車輛，正以車追人，對特定對象3人展開調查。 豐原翁子派出所4確診 匿名警怒控違反規定 警方回應了 宜蘭男賊隨機拉車門行竊 犯7起竊案得手逾萬元 #警員 #高雄 #拘提 #衝撞 #嫌犯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 借宿友人家竟把愛犬綁路邊 粗心飼主害警慘被咬 11:432022/05/08 社會 貨車國道追撞2死 竟是司機滑手機釀禍 04:102022/05/08 社會新聞 北高雄2分局爆警員確診 岡山分局證實已3染疫 15:562022/05/09 生活 警方偵辦強盜案 竟是詐騙集團黑吃黑 16:262022/05/07 社會 基隆暖暖爆槍響 轎車拒盤查逃逸 警開3槍追緝中 12:122022/05/09 社會 國道也鬧快篩劑之亂 載貨追撞2死 04:102022/05/07 社會新聞 車停路中央昏睡 心虛男見警盤查竟撞爛2警車下場慘了 13:242022/05/08 社會 大選日不寧靜 菲南投票所遇持槍歹徒開火釀3死 14:022022/05/09 國際 影》菜鳥取簿手遇新婚警 跳針狂問這句話警笑了 10:252022/05/09 社會 北市兩起槍擊警方怒了 撂話不容黑幫作亂 安城專案掃蕩黑幫據點 08:552022/05/09 社會 沒了檢舉達人 議員憂1年50萬類違停 04:102022/05/08 地方新聞 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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