高雄仁武區下午近4時傳出槍聲。仁武澄觀警方在執行竊盜與毒品案拘提時，遭26歲簡姓男子反抗，開車欲衝撞警員，雖然警方在危急時對車頭開了一槍，但仍遭簡男開車逃逸。目前警方正在追查中。

警方下午接獲情資，到大豐公園停車場逮捕簡姓男子，但簡男非但不配合，還開車想要衝撞警員，警員情急之下開槍，但仍被簡男逃逸。警員無大礙。

目前簡男已經棄車逃逸，警方在大景二街找到車輛，正以車追人，對特定對象3人展開調查。