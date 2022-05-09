塔羅牌老師艾菲爾分析5/9~5/15星座運勢，個人運勢與大環境的運勢其實是連動的，本周二水星逆行，大家需要注意水逆造成的影響，另外，周三木星進入牡羊座，會出現許多新的契機使我們找回熱情，投入新的領域。

牡羊座（05/09~05/15 包含上升星座）。最近在工作上會有很多新想法，這些新穎的想法代表著在未來將出現的新挑戰和新機會。你是一個希望生活每天都充滿能量與鬥志的人，所以這種嶄新的生活方式剛好符合你的期待。最近的愛情運還不錯，幸福離你非常靠近，就看你有沒有主動把握難得的緣分。關於健康要少抽煙、少喝酒。

金牛座（05/09~05/15 包含上升星座）。今年隨著大環境變化的起伏，運勢發展的波動相當明顯。但把時間拉長來看，疫情爆發至今，每個人或多或少都受到了衝擊。有些人是經濟受到影響，有些人是人生規劃受到影響，不管受影響的程度有多深，就當作是一種成長的歷練。當人生走到轉折的關鍵時刻，心靈力量是非常重要的。

雙子座（05/09~05/15 包含上升星座）。本周水星即將展開逆行，這一波水星逆行對你的事業發展和工作前途將產生巨大影響，有時候你真的會動了想要離職的念頭。因為你覺得目前不被重視，這種在職場中不受重視的感覺真的非常糟糕，建議當感到沮喪的時候，可以聽一些輕鬆的音樂。最近的感情機會可能會發生在職場中。

巨蟹座（05/09~05/15 包含上升星座）。最近的財運不穩定，要特別小心發生在職場中的騙財危機。你之所以會陷入財務糾紛，主要是因為自己的貪念，以及做事情缺少謹慎與對人性的認識不足。如果此刻你正面臨這樣的煩惱，建議你就當作是學一次經驗。關於感情，最近的桃花運還不錯，可以留意新認識的朋友。

獅子座（05/09~05/15 包含上升星座）。最近因疫情影響，你可能不用出門，在家工作，但是如果你工作中的生產供應鏈出了問題，還是會直接、間接影響你的。另外，最近你的同事可能會離職，也直接影響到你的工作。最近的愛情運不錯，這是你展現熱情的時刻，對喜歡的對象不要害羞。

處女座（05/09~05/15 包含上升星座）。單身的朋友最近有想要結婚的念頭，這種想要組成家庭的期待很強烈，你渴望被愛情、婚姻、家庭包圍。如果此刻身邊有適合的對象，你可能會主動跟對方告白，並且討論關於結婚的事情。金錢方面最近對投資理財產生興趣，如果有朋友是這一方面的興趣或愛好者，你們可以成為好朋友。

天秤座（05/09~05/15 包含上升星座）。最近在工作中會出現新的合作對象，也可能有全新的合作項目，這些新計畫適合邀請新朋友加入你的團隊中。最近要注意身體健康，因為你可能會有變胖的傾向，可能是奶茶喝多、甜食吃多了，或是晚上愛吃消夜。建議你，如果想要享受美食，也要維持規律的運動和飲食習慣。

天蠍座（05/09~05/15 包含上升星座）。雖然你每天保持樂觀愉快的心情，但是大環境卻每天都有新變化。這時候內心脆弱敏感的人真的會受到影響。還好你從過去以來，一路接受各種考驗，現在已經練就金剛不壞之身。面對生活中的大小挫折都可以平靜看待。關於你的感情與婚姻，可能聚少離多是一種常態，彼此都要學會接受。

射手座（05/09~05/15 包含上升星座）。最近要多注意健康問題，不僅是注意自己的健康，也要多關心家人的健康，例如長輩的心血管問題，或是小孩子的腸胃道問題。最近的戀愛運很好，如果這個月有旅行計畫，或許是不錯的決定。過夜約會對於感情的發展是有正面幫助的。

魔羯座（05/09~05/15 包含上升星座）。最近生活中的煩惱與壓力來自於兩個方面，一個是你的家庭，另一個是你的金錢和債務狀況。在家庭關係中，你常要去調和父母之間的矛盾，有時候還要化解兩代人之間的誤會，總之，最近你承受不少來自家人的負面情緒。當你心情感覺很煩躁的時候，你宣洩壓力的方法就是大吃大喝，這樣會導致你體重增加。

水瓶座（05/09~05/15 包含上升星座）。最近要注意關於交通方面的問題，你有可能因為交通工具的故障，導致破財和受傷。該定期保養、或是定期維修的安全準備是不可以疏忽的。最近的感情容易發生舊情復燃的現象，或是偶遇舊朋友，而且深度交談之後，發現彼此是有好感的，這種奇妙緣分會在最近上演。

雙魚座（05/09~05/15 包含上升星座）。最近的生活非常輕鬆，在輕鬆愉快的狀況中，你花錢、購物、消費也是完全沒有節制的。如果你有記帳的習慣，你會發現最近的消費似乎有超支的狀況發生。建議你保持記帳的習慣，免得積欠一筆債務之後，等到要償還債務的時候，才發現已經無能為力，那就非常嚴重了。