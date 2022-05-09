財政部公布111年4月海關進出口貿易初步統計，4月出口414.6億美元，為歷年單月第3高，月減4.7%，年增18.8%(按新台幣計算增20.1%)，成功連22紅達陣，且正成長周期史上次長；累計1至4月出口1624.0億美元，年增22.3%(按新台幣計算增21.2%)。統計處處長蔡美娜表示，五月工作天數增加，出口估會比四月上升，五月出口有機會站在400億元之上，估419-434億美元之間，仍是歷年最強五月，並挑戰歷年單月前二高，年增率估維持兩位數增幅，區間落在12-16%之間。

處長蔡美娜說明，今年全球經濟面臨五大逆風，為新冠威脅、大陸清零封控、通膨升溫、戰爭延長、供應鏈不穩定性，國際機構對今年經濟成長都相較先前減緩。出口展望來看，目前各界都對於智慧手機、電視、筆電、個人電腦等消費型產品會先受到衝擊，而高效能、5G、車用電子等新興應用，以及網通、伺服器 工業自動化等產品，需求端仍相對看好，再加上各國防疫政策逐步走向開放，而且大陸解除封控的帶來一波遞延需求，皆對於台灣出口帶來有所挹注。蔡美娜認為，今年上半年進出口，雙雙創下同期新高應該是沒有懸念。

由於科技創新應用與數位轉型需求不墜，供應鏈缺料狀況逐漸緩解，加上國際原油、基本金屬等原物料價格因俄烏衝突、歐美制裁而高檔震盪，4月出口414.6億美元，為歷年單月第3高，年增18.8%，連續22個月正成長；進口隨農工原料價量齊揚及向外購置資本設備、消費品上升，規模值為365.5億美元之單月次高，年增26.7%。累計1至4月出、進口分別增22.3%、26.0%。11個貨類，9上升、2下降。

4月出口主要貨品中，礦產品、化學品受油價支撐，各年增59.4%、21.9%，其中化學品出口值創下單月新高；電子零組件受惠於高效運算、車用電子等強勁需求，以及晶片漲價效益，年增27.5%，基本金屬及其製品隨鋼材供應緊俏、價格居高，年增26.1%；光學器材因終端需求趨緩、面板價格依舊疲軟，年減15.6%。累計1至4月出口以礦產品成長75.8%最多，光學器材則年減15.6%。

4月對主要市場出口全面揚升，惟擴張幅度不一，以對美國、歐洲各年增26.6%、26.5%較佳，對東協亦增18.5%；銷往大陸與香港因多數貨品轉呈下滑，抵銷電子零組件部分增幅，年增10.6%，對日本因基數墊高，小幅增5.7%。累計1至4月出口，對美國年增34.1%創歷年同期最大增速，對歐洲、東協各增24.9%、23.2%，對日本、陸港分別增19.7%、15.9%。

展望未來，隨各國防疫政策相繼轉向開放，今年全球經濟可望呈現緩步走升態勢，加以半導體產能持續供不應求，國內相關業者積極投資擴充產能以為因應，我國出口動能依舊可期，上半年增幅預料超過1成，惟俄烏戰事、通膨壓力、新冠變種病毒、中國大陸封控措施等不確定因素，恐增加國際經濟成長阻力，仍待密切關注後續發展。