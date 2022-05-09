周一歐洲股市開低走低，反映全球市場的負面情緒，投資人持續衡量通膨居高不下可能造成的影響、觀望在俄羅斯將舉行「勝利日」慶祝活動之際俄烏戰爭情勢的發展，並擔心中國長時間封控可能導致其經濟大幅放緩，此外，美國和歐洲公債殖利率急升，亦給科技股帶來衝擊。

周一早盤泛歐Stoxx 600大跌1.45%，報423.68點。幾乎所有類股和所有主要股市都下挫。

基本資源類股大跌1.9%，表現疲弱。

礦業股跌2.8%，受到中國鐵礦砂期貨價格大跌逾6%拖累。

科技股跌2.1%，創下2020年12月來新低。

戰略專家表示，俄羅斯總統普丁可能利用這個在莫斯科舉行大規模閱兵場合宣布在烏克蘭取得勝利，亦或進一步升級這場戰爭。

其他消息方面，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）周日突然造訪烏克蘭。美國總統拜登與其他G7成員國在周日與烏克蘭總統澤倫斯基召開視訊會議，除了宣布將擴大對烏克蘭的財政支持之外，並宣布將禁止俄國石油進口或逐步淘汰俄國石油。

繼上周美股暴跌之後，歐洲股市也在上周收黑，使市場氣氛轉趨保守。周一亞洲股市普遍走弱，以及美股主要指數期貨加速下跌，亦給歐股帶來壓力。目前道瓊指數期貨跌幅擴大，暫跌1.13%，標普500指數期貨跌1.31%，那斯達克100指數下挫1.5%。稍早前日經指數大跌2.53%，韓股收跌1.27%。

上周那斯達克指數收跌1.54%，而標普500指數和道瓊指數分別收跌0.21%和0.24%。道瓊指數連跌第6周，標普500指數和那斯達克指數則連跌第5周。

在歐洲主要股市方面，英國富時100指數目前跌1.18%，德國DAX指數跌1.19%，法國CAC 40指數跌1.14%。

在個別方面，德國郵政大跌6%，在Stoxx 600指數成分股中跌幅最大。義大利航太軍工企業Leonardo逆勢上漲4%。