台中港務分公司熊士新處長(右二)率同仁，拜訪漁業通訊電台的台長張妤琳(中)。(台中港務分公司提供)

「行船走馬七分險！」面對近期中部海域刮起強勁東北季發，加上颱風旺季到來。台中港務分公司由港務處熊士新處長帶領同仁，專程前往與台中區漁會漁業通訊電台進行意見交流，期望透過雙方強化聯繫溝通管道，確保「討海人」及「行船人」的安全，讓海上悲歌降到最低。

梧棲漁港緊鄰台中港商港區域，屬於農委會漁業署管轄的第一類漁港。轄內範圍的漁船約有200餘艘。台中港務分公司近來常接獲主航道有漁船與商船爭道的情形；為提升商船與漁船共用航道的進出港航行安全意識，透過台中港船舶交通服務中心(VTS)與台中區漁會漁業通訊電台面對面的溝通與經驗分享，進一步瞭解魚汛期漁船出航作業資訊、尖離峰期間與漁民作業習性等議題。

台中區漁會漁業通訊電台長張妤琳表示，該電台成立於1982年10月迄今已40年，一路上看著台中港成長茁壯。現存於梧棲漁港內的部分建物，也都是早期台中港務局時期所建設的，迄今仍在使用當中。漁會及電台與台中港務分公司之間的關係密不可分。

台中港近幾年來執行離岸風電政策等相關任務，港內部分碼頭已租予風電開發商，致使執行風電任務的工作船數量明顯增加。每年8月至隔年2月期間為漁汛旺季，特別是在11月前後的烏魚季節，梧棲漁港常有他港捕撈烏魚的漁船湧入，最多可達3、400艘。

台中區漁會表示，他港漁船並不熟悉台中港商船與漁船共用主航道的特性，才會發生與商船爭道的情形。未來將加強與港務公司橫向聯繫之外，電台也會透過無線電廣播持續對進出港漁船宣導航安注意事項及航船布告等相關政令宣導，避免漁船再誤入主航道而危及航安，共同維護共用航道的航行安全。

台中港務分公司強調，將配合製作紙本航安宣導文宣貼紙，由台中區漁會、安檢所及漁業通訊電台等各單位協助發放宣導，以加強漁船航行安全意識，共同遵守海上交通規則，營造優質安全港口作業環境。