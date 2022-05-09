台鋼雄鷹職業棒球隊上月27日通過中華職棒大聯盟常務理事會審查，成為中華職棒第6隊，球團預計6月13、15日於高雄市立澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」，5月12日起至6月8日中午12點開放線上報名，測試會採實戰進行，除了投打對決，參與選手須下場守備，讓球團藉此更了解球員全面性表現。

以下為台鋼雄鷹隊測試會新聞稿全文：

台鋼雄鷹職業棒球隊4月27日通過聯盟常務理事會審查，成為中華職棒第6隊，新軍籌組第一步，將在6月13、15日於高雄市立澄清湖棒球場舉辦「台鋼雄鷹職業棒球隊2022年新人測試會」，5月12日起至6月8日中午12時止開放線上報名，號召有志投身職棒好手踴躍報名參加，期待挖掘更多「武林鷹雄」。錄取選手將獲台鋼雄鷹球團推薦，即具2022中華職棒年度新人選拔會資格。

此次測試會採實戰，除了投打對決，特別的是參與選手須下場守備，藉此更了解球員全面性表現，也讓守備見長選手可以被看見。另外，近年講求數據、專業化分析的運動科學漸受重視，台鋼雄鷹接軌趨勢，實戰測試結合運動科學進行多項數據檢測，同時將加入身體素質等測試，透過運科輔助更加了解選手特性，進一步發掘具有潛力的好手。

台鋼雄鷹職業棒球隊未來將以高雄作為大本營，主場將設在澄清湖棒球場，正式進駐之前，為了籌組新軍、廣納人才的新人測試會安排於澄清湖球場舉辦，作為深耕經營高雄、落實屬地主義的第一步。