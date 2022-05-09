全台疫情狂燒，站在第一線的醫護人員相當辛苦，台中榮總小兒感染科主任陳伯彥坦言，急診忙爆了，站在第一線有接觸風險的醫護日夜操甚至不敢回家、兒科專責病房7天才換班；陳伯彥自己就已住宿宿舍超過一個月，就是怕傳染給家中長輩。

陳伯彥坦言，目前疫情大流行，最忙的是急診室，民眾一有症狀就衝急診，加上大醫院原本重症的患者就多，發燒患者難免要等待，現在改有戶外防疫門診可以疏解很多壓力，但很多站在第一線有接觸風險的醫護，近來都選擇下班住宿舍不回家，除了有狀況可立即支援，也避免傳給家中老少。

陳伯彥說，這一個月來台中榮總約收治50位兒童確診病患，穿全身防護衣（俗稱兔寶寶裝）不但全身汗，兒童血管這麼細，要幫小朋友插針打點滴也相當困難，現在兒科專責病房是醫護七天才換班一次；而他則是都住醫院宿舍，除可就近照顧病患，因為接觸都是高風險病人，少接觸聚餐接觸親友避免傳染給他人。