新冠肺炎疫情擴散，南投縣已有58所學校及幼兒園停課，其中包括南投市平和及康壽國小、埔里鎮南光國小、竹山鎮竹山國小、草屯鎮草屯國小及及名間鄉名間國小；教育處表示有關停課規定，原則上依中央規定，但授權各學校決定。

南投縣教育處副處長王淑玲表示，停止實體授課原則上配合中央規定，師生確診暫停實體授課由7天改為3天，但基於加強防疫考量，由學校自行彈性認定確診師生在校園工作場域，密切接觸者需停課的範圍與對象。

南投縣百人以下小校超過2／3，師生接觸密集，國中也有學生分組學習等活動，因此，縣府授權學校對於確診師生在校園密切接觸者認定，讓學校因應疫情發展彈性處理，也符合中央對學校自主應變的政策。

教育處表示，中央新規定的確診者密切接觸者僅限同住親友、同宿舍室友；南投縣則考量校園有群聚風險，為阻隔疫情傳播速率，授權各校彈性認定，以便因應疫情發展，學校如有確診疑慮個案，但尚未有篩檢結果前，有必要仍可決定預防性停課1天。

根據教育處統計，南投縣國小及幼兒園共有58所學校停課，其中，全校停課38校、部分班級停課20校；教師確診4人，學生確診90人；教育處表示，為防堵疫情擴散，南投縣停課標準較中央嚴格，國小及幼兒園師生確診2人即全校停課10天、學校施打疫苗停課3天，確實達到防堵疫情的成效，目前考量疫情發展以及中央停課標準，對防疫規定進行調整，兼顧學生受教權及校園防疫安全。