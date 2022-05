台北富邦銀行日前榮獲國際財經專業媒體《國際商業雜誌(International Business Magazine Awards)》評選為「最佳消金風險控管(Best Governance of Consumer Credit Risk)」、「最創新開源軟體管理和網路安全監控(Most Innovative Open Source Software Management and Cyber Security Monitoring)」、「最佳公庫代理銀行(Best Commissioned Bank of Government Treasury)」、「最佳貿易融資銀行(Best Trade Finance Bank)」、「最佳商業模式創新銀行(Best Business Model Innovation Bank)」等五大獎項,彰顯北富銀的優質金融服務與堅強的創新實力獲得全面肯定。

為了持續發展消費金融業務,北富銀積極運用金融科技強化風險控管能力,透過AI機器人的技術監控新聞網站與偵測風險關鍵字,以及早辨識風險較高的客戶,達成預警之目的,同時亦增加大數據資料源及優化機器學習強化風險辨識能力,並採用高效能HADOOP大數據平台以提升數據分析和處理能力。北富銀結合金融科技建立風險管理預警機制,達成強化消金風險管理能力及降低信用風險損失之目標,因而獲評「最佳消金風險控管」。

而面對業界採用開源軟體的趨勢,北富銀亦積極藉由引用開源軟體來快速導入產品與服務,同時針對運用開源軟體開發流程中的潛在漏洞與風險,藉由建置「開源軟體風險評鑑及智能監控系統」導入機器人流程自動化(Robotic Process Automation)的技術,使用網路爬文機器人獲取外部情資並與內部組態管理系統整合,並以視覺化儀表板進行風險警示,在追求創新的同時仍嚴謹落實資安管理,因此獲得「最創新開源軟體管理和網路安全監控」。

身為台北市政府市庫代理銀行,北富銀戮力結合金融專業為市府經管存款及辦理各項市庫代理業務。為了提供市民更便利的繳費管道,北富銀與北市府合作推出「智慧支付平台pay.taipei」,整合北市府內機關帳單系統,導入多元化行動支付工具,另外更結合台北市政府以「ID as a Service」(IDaas)為概念、以帳號為核心的「台北通」,儲存個人化帳單資訊,方便民眾快速進行查繳;北富銀更藉此協助市府整合串接行動支付業者代收對帳及代付撥款等事宜,大幅節省支付業者與政府機關人力、時間與匯款成本,「智慧支付平台pay.taipei」自2017年6月上線至2021年底,累計代收帳單筆數超過3,500萬張,代收金額超過57億元,為市庫節省超過7,900萬元代收手續費的支出。北富銀協助北市府打造更便利的繳費平台與服務,提升市民的生活品質,因而獲得「最佳公庫代理銀行」。

近年來全球供應鏈面臨嚴峻的挑戰與快速轉移。為協助台灣產業強化競爭力,北富銀積極結合區塊鏈技術,開發「關貿速融通」及「區塊鏈金融交易系統」等創新服務,並於企業網路銀行平台建置線上授信動撥功能。北富銀推動貿融數位轉型成績亮眼,2021年貿融授信量較前一年成長超過兩成,金融同業合作成長則逾四成,同時亦成功拓展東南亞市場,因而獲得「最佳貿易融資銀行」的肯定。

此外,北富銀著眼於實體通路的定位已從單純銷售提升為提供消費者更全面的體驗,因此打造別具特色的「Fu+未來分行」,以新型態的分行據點完善客戶體驗,提供金融諮詢與共學服務等泛功能化體驗。北富銀「Fu+未來分行」自推出以來深獲客戶青睞,顧客推薦評分平均高達4.8分(滿分5分),且觸動許多過去較少臨櫃的客戶走入分行,透過線下有溫度的交流體驗,進而帶動線上金融交易,實現全通路虛實整合,因此獲選為「最佳商業模式創新銀行」。

北富銀長期致力於擁抱創新,以科技賦能為消費者帶來更美好的金融服務體驗,未來亦將持續深耕金融服務,並以創新思維為消費者創建更便利的金融生活。