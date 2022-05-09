鑑於疫情升溫，衛福部心理健康司9日指出，精神復健機構及精神護理之家應以防疫工作優先，且考量相關評鑑工作，將牽動是類機構內醫事等專業人員投入防疫工作，為減少機構負擔，使機構安心、專心及全心投入抗疫工作，爰已於5月3日公告調整今年度精神復健機構評鑑及精神護理之家評鑑辦理機制如下：

（一）停辦1年：2022年度停辦；評鑑合格效期內之機構，合格效期展延1年。

（二）個案處理：未有評鑑合格效期之機構，但有意願且迫切需於2022年度評鑑者，視情況個別安排實地評鑑。