國內汽車金融龍頭和潤企業(6592)今年營運績效持續亮眼，第1季合併營收達51.84億元，年增25.85%，合併稅後淨利9.68億元，年增7.22%，每股盈餘(EPS)1.69元，年增11.18%，創歷史次高，合併保有資產逾2140億元，年增27.0%。公司4月份自結合併營收17.67億元，年增24.29%、月減1.75%；累計今年前4個月合併營收達69.51億元，年增25.45%，4月、前4月雙創同期新高，四月單月更寫下歷史第三高，僅次於今年1、3月，今年營收仍維持一定成長水準。

和潤第1季受惠於中古車、機車分期業務雙位數成長，以及整體應收帳款淨額持續累積，因此締造了合併營收、保有資產歷年新高紀錄，合併稅後淨利、每股盈餘歷年次高紀錄。和潤第一季營業收入51.84億元，年增25.85%、季增1.82%，刷新公司歷史紀錄，營業毛利35.19億元，年增24.16%、季增3.77%，營業利益11.71億元，年增3.75%、季減4.64%，稅前淨利12.59億元，年增6.58%、季減7.80%，稅後淨利9.68億元，年增7.22%、季減9.01%，歸屬於母公司業主淨利8.68億元，年增10.73%、季減4.37%，基本每股盈餘1.69元，相較去年同期1.52元成長、但與去年第四季1.76元略降，仍創歷史次高。

和潤企業為償還債務或充實營運資金，董事會決議通過發行有擔保普通公司債，總額上限95億元，每張面額100萬元，發行價格依票面金額十足發行，發行期間上限7年，發行利率採固定利率方式發；另決議通過發行無擔保普通公司債，上限70億元，每張面額100萬元，發行價格依票面金額十足發行，發行期間上限7年，發行利率採固定利率方式發行。

總經理林彥良表示，台灣目前雖有疫情、通膨、升息、缺車等情勢干擾，但和潤近年多角化策略成效逐漸浮現，帶動整體業務持續穩健成長；大陸則因部分地區採封控政策，部分客戶繳款受到影響，但子公司和運國際租賃與客戶仍保有聯繫、掌握狀況，待封控政策調整後，客戶繳款應能恢復以往水準，故目前大陸整體營運尚屬正常。

新冠疫情壟罩國際逾2年，和潤靠著多元化佈局，除原有的汽車、機器設備分期付款及應收帳款受讓業務外，近年跨足大型商用車、機車、一般商品、綠能等事業，加上數位策略執行得當，讓營運風險大大降低，各項營運數據指標皆穩健成長。與此同時，和潤也考量到所有利害關係人的利益，包含員工、消費者、股東及社會，因此持續在ESG領域精進並屢獲肯定。