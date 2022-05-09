1名「鄭專員」主動告知可貸款60萬元，不過因許帳戶遭凍結，需先匯款6萬元到指定帳戶「解凍」才可申貸，許不疑有他，到銀行辦理匯款，銀行員警覺報警，與警方聯手阻詐，警方循線追查幕後不法詐騙集團成員。

許男向警方稱，某天收到不明人士發送給他的簡訊，內容提及自己獲得1筆28萬的資金，許男因有資金上的需求，不疑有他便點選簡訊網址，隨即顯示1名「鄭專員」的LINE好友資料，許男將「鄭專員」加入好友後，依照指示向「鄭專員」申請60萬的貸款，但資料有誤，故其名下帳戶遭銀行凍結。

許男聽完很緊張，「鄭專員」便要求許男先匯款6萬元到指定戶頭，否則將無法順利撥款，許男趕緊到銀行向行員說：「我的帳戶被凍結了!」，欲匯款6萬元至「鄭專員」指定的不明帳戶，行員查覺有異便報請警方協助。

處理員警獲報趕到銀行向許說，「我帳戶被凍結了!」是詐騙，並向銀行確認許男名下帳戶並未遭凍結，此種「假貸款真詐騙」的手法，詐團以借貸為由使民眾操作APP，讓人誤信自己輸入錯誤，導致帳戶遭凍結，進而掉入陷阱急匯款讓詐團得手。

警方呼籲，近年詐騙案件層出不窮，本案屬於「假借貸真詐騙」的詐騙方式，民眾收到不明簡訊切勿輕易點擊連結，勿任意交付金融帳戶存摺、提款卡密碼等個人專屬資料，在遇到可疑的狀況時，可撥打165、110專線確認，避免遭詐團所騙。