高登環球生醫公司放棄快篩試劑標案爭議持續，國民黨團今天再質疑，被授權可緊急採購快篩劑的弘朗生物科技有限公司，過去是賣動物用藥的公司，資本額僅新台幣330萬元，卻可承攬3.8億元的400萬劑快篩劑標案。

對於是否具備醫材販賣資格，弘朗生物科技有限公司市場開發經理部經理林俊宏向中央社記者表示，公司2020年4月已變更新增可販售醫材，去年6月進口韓國銳偵（Rapigen）鼻腔快篩試劑，每劑售價僅新台幣200元，至今已售出300萬劑。

針對藍委批評「動物檢測藥品批發，也來搶快篩財？」林俊宏指出，所有用藥都必須經過最初的動物實驗等階段，才能運用到臨床上；偏頗的評論，沒有邏輯也沒有根據，根本是「為批評而批評」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在記者會也指出，標案是看履約情況，不能履約時會處分，並非固定量招標，最後還是要看能否交貨，衛福部只要做好最後一關把關即可。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲以及國民黨立委林為洲，今天在立法院召開「動物檢測藥品批發 也來搶快篩財？」記者會。

萬美玲指出，被授權可緊急採購快篩劑的廠商弘朗生物科技有限公司，過去是賣動物用藥的公司，2020年4月7日才變更增加販售醫材；她質疑，弘朗資本額只有330萬，卻可承攬3.8億的400萬劑快篩劑標案，政府有義務出來說清楚。

林為洲表示，說弘朗是公司都太抬舉，看起來根本就像是畜牧產業用藥的地區代理商；衛福部動不動就把幾億元標案，給這種公司做，「衛福部真的放心嗎？若廠商交不出貨，再來罵廠商不負責任？」

曾銘宗表示，國民黨團是在替政府把關，若屆時買不到足夠快篩劑，受害的將是全國人民；國民黨是善盡在野黨責任，踢爆這些可能詐騙分子，協助政府做好防疫，買到足夠快篩劑以確保民眾健康。