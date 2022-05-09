由呂姓漁民駕駛的聖再發漁船，9日上午10點在吉貝、姑婆嶼海域，捕撈有白金之稱的土魠魚時，不小心發生意外掉落海中，他奮力自行游泳登上姑婆嶼，向遊客借手機報平安，並請親友開船來接他回到吉貝島。不過船隻因配備有自動舵，自行開到29海里遠的嘉義外傘頂洲，令人嘖嘖稱奇。

聖再發漁船主要以捕撈土魠魚為主，據資深陳姓船長說明，聖再發是一艘俗稱「拖釣」曳繩釣漁法的小漁船，他在無人駕駛情況下，卻自己航行到29浬外的三條崙外傘頂洲擱淺，可說是相當神奇。

現年77年次的呂姓船長，落海當時憑著澎湖離島漁民的優質水性，自行游上附近的姑婆嶼，他與家人隨後在臉書上PO出搜尋聖再發漁船的貼文，「麻煩現在有出海的澎湖鄉親，如果你們現在在海上看到一艘沒人開的漁船，能不能幫忙讓它順利停下來，並且連絡我們！拜託。」

另一方面，家人也聯繫海巡署澎湖海巡隊的警艇協助找船，海巡派遣線上2031艇前往附近海域搜尋，不料卻在下午15時2分接獲金馬澎分署勤指中心通報，「聖」船已於第五巡防區三條崙外傘頂洲區域擱淺。呂姓船長獲知船隻找到了，已自行拜託當地漁民朋友，幫他將船開回澎湖。