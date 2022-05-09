全國專題製作競賽榮獲佳作(左起：陳綉月、許婷茹、蔡旻妤)全國專題製作競賽榮獲佳作(左起：陳綉月、許婷茹、蔡旻妤)。（校方提供）

高英工商汽車科連續12年參與全國專題製作競賽，今年憑藉「數位化智能後車燈」再次勇奪創意組全國第1名佳績。該人性化設計，將單一燈號作用面積增大，藉此增加後車燈警示效果，有助於提升行車安全，也成功申請專利。

今年度由主任黃志仁率隊帶領洪敬閔、林重仁老師及李義雄、胡家弘、高萇椿3位3年級學生再度以「數位化智能後車燈」闖入全國殿堂。李義雄指出，數位化智能後車燈能有效統整後車燈系統燈具面積，將單一燈號作用面積增大，以增加後車燈警示效果，有效利用符號動態呈現後車燈警示燈號，使駕駛直覺的做車況辨認提升行車安全。

主任黃志仁也榮獲111年度連續五屆獲獎優良教師的榮譽，他謙稱，一直謹記校長的勉勵「對的事情，做就對了！」因此每年與學生一同奮鬥，除了將所學本領融入作品外，遇到瓶頸之處，會不斷向上進修直到完美解決問題，自己與學生的願望都是一致且簡單，便是希望能用創意發想幫助社會大眾而已。

此外，美容科學生陳綉月、蔡旻妤、許婷茹也以「感溫警示電棒收納袋」獲得家政群創意組佳作。設計理念是希望改善日常中常因無法肉眼直接看到電棒溫度，旁人觸碰而導致燙傷的問題，因而發明製作出一個具有警示、隔熱、止滑及便利的多功能電棒收納袋。