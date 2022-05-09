行政院長蘇貞昌今（9日）出席「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌今（9日）出席「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式。（行政院提供）

行政院長蘇貞昌今（9日）出席「兩公約第三次國家報告國際審查會議」開幕式，蘇表示，感謝各國際專家不辭辛苦前來台灣進行審查，台灣雖然不是聯合國會員國，但政府仍自主承諾履行國際人權公約，在既有基礎上繼續向前邁進，讓台灣人權成績愈來愈好，台灣人也愈來愈幸福。

蘇貞昌表示，聯合國於1948年通過《世界人權宣言》，歷經50多年，9大核心人權公約才逐步到位，一路走來備極艱辛。台灣雖然不是聯合國會員國，但基於對人權價值的認同、重視，因此政府仍自主承諾履行國際人權公約，並多次邀請國際上經驗豐富、德高望重的專家蒞臨審查國家報告。

蘇貞昌表示，台灣除大力保障及照顧不利處境族群、弱勢，消除歧視和不平等外，更在經濟發展過程中力求對人權的重視，不僅照顧國人，對於遠洋漁船上工作的外籍船員，也通過「漁業與人權行動計畫」予以保障；此外，行政院也已通過台灣首部「國家人權行動計畫」，未來將致力於數位人權、環境等新興人權議題，更是亞洲第一個立法保障同性婚姻的國家。

蘇貞昌表示，台灣之所以用盡心力，在各方面大力推動及重視人權，係因台灣不像許多國家，已擁有很長一段民主、自由與開放的歷史和經驗；35年前，台灣仍處於軍事戒嚴中，台灣人如今所擁有的民主、自由和人權，是一代代台灣人用盡生命、自由、血淚和青春換來的，因為他們的犧牲奉獻，才能為台灣打開民主大門。

蘇貞昌強調，目前的執政黨在台灣戒嚴時期，禁止組黨的戒嚴令下成立，因而深知遭受迫害的滋味，並明瞭人權的重要性及重視人權，尤其在座的陳菊院長一輩子都在爭取人權，甚至因此遭受迫害犧牲，當年她在戒嚴時期的軍事法庭中，因追求人權而遭軍事審判起訴唯一死刑，雖然最終未判決死刑，卻經歷6年多辛苦黑牢生活。

蘇貞昌表示，台灣是一個人權立國的國家，希望台灣人權成績愈來愈好，台灣人也愈來愈幸福，祝審查會議圓滿成功。