桃園市大溪區去年發生一起死亡車禍，陳姓男子駕駛聯結車行經大溪區員林路時，在變換車道時未注意前方車況，撞上外側車道騎機車的邱姓母女3人，導致11歲李姓女童送醫不治死亡，檢方偵結依過失致死罪嫌起訴陳男。

檢警調查，39歲的陳男於去年8月25日上午10時31分駕駛聯結車，沿員林路一段內側車道向大溪交流道方向行駛，因於員林路1段467號前，因內側道有車輛等待左轉，因此變換車道欲切到外側車道。

檢警表示，陳男理應讓直行車先行並留意車前狀況，加上其駕駛的聯結車有裝設行車視野輔助系統，應能注意到外側車道有機車直行行駛中，但陳男未確認是否有車輛直行便貿然切入外車道，且疏於注意而肇事。

邱母騎著機車載著分別為11歲、7歲女兒，見陳男駕駛的聯結車欲變換至外車道，先稍微向右偏行駛至路肩，等聯結車變換車道完成後，再駛回外側車道內，並行駛於聯結車右前方，遭聯結車從後方追撞，3人連同機車倒地。

11歲女兒因骨盆開放性骨折併血管損傷、雙側股骨骨折、橫紋肌溶解症等送醫急救，於28日死亡，法醫相驗後認定，因車禍導致骨盆腔及四肢多處嚴重骨折致「創傷性休克」死亡。

檢方參酌，陳男肇事後未離開現場，警方到場處理時主動坦承是肇事者，符合自首要件，偵結依過失致死罪嫌起訴他，並請法院減刑，法院將針對事故鑑定意見轉送覆議，以釐清雙方肇事責任比例。