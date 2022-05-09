北屯區是台中市人口最密集的行政區，運動風氣興盛、打籃球人口眾多，卻缺乏完善的場地，運動局斥資2400多萬元，在北屯區公所旁極限運動場打造2座風雨球場，還附設夜間照明、無障礙廁所，預計年底完工。（模擬示意圖／台中市運動局提供）

北屯區是台中市人口最密集的行政區，運動風氣興盛、打籃球人口眾多，卻缺乏完善的場地，運動局斥資2400多萬元，在北屯區公所旁極限運動場打造2座風雨球場，還附設夜間照明、無障礙廁所，預計年底完工。（模擬示意圖／台中市運動局提供）

北屯區是台中市人口最密集的行政區，運動風氣興盛、打籃球人口眾多，卻缺乏完善的場地，運動局斥資2400多萬元，在北屯區公所旁極限運動場打造2座風雨球場，還附設夜間照明、無障礙廁所，預計年底完工。（模擬示意圖／台中市運動局提供）

北屯區風雨球場9日正式動工，立委莊競程、區長歐陽明及多位在地市議員、里長都出席運動局舉辦的祈福儀式。（台中市運動局提供／謝瓊雲台中傳真）

北屯區風雨球場9日正式動工，立委莊競程、區長歐陽明及多位在地市議員、里長都出席運動局舉辦的祈福儀式，盼工程完工後讓更多愛好打籃球的市民有更優質的運動空間。（台中市運動局提供／謝瓊雲台中傳真）

籃球族歡呼！台中市運動局斥資2410萬元，將在人口最密集的北屯區打造2座風雨球場，還附加夜間照明設備，9日正式動工，並由運動局主祕賴東宏主持祈福儀式，預計年底前就能完工啟用。

嶄新的風雨球場就在北屯極限運動場旁，此處設有漆彈場、高低空體驗教育場、簡易溜冰場等綜合活動廣場，一直是當地親子運動休閒好去處。

賴東宏表示，打籃球風氣盛行，考量民眾在盛夏天氣炎熱或是雨天時，需要全天候籃球場地，因此選在北屯國民暨兒童運動中心對面、區公所旁邊的極限運動場，規畫興建風雨球場。

賴東宏指出，這2座彩繪壓克力地坪的風雨籃球場，附屬設施還包括LED夜間照明、無障礙廁所等，預計年底前完工；工程總經費2410萬元，由運動局自籌編列1450萬元，另外向教育部體育署爭取960萬元補助款。未來完工啟用後，籃球運動愛好者再也不受天氣限制，可擁有更優質完善的多元運動空間。

運動局長李昱叡指出，台中市近年積極打造酷城市、酷運動，鼓勵鄰近市民運動交流，發掘在地籃球好手，培育未來運動人才；推動運動發展績效逐步彰顯，去年全國運動會勇奪男子籃球團體賽金牌，並與職業籃球聯盟T1 LEAGUE合作，成立首支台中在地職籃隊伍。

此外，職業籃球P＋聯盟夢想家，也設立台中主場，成果豐碩，感謝選手們的努力，希望選手在台中繼續發光發熱、再創佳績，市府未來將持續與相關團隊合作，深耕在地籃球發展，帶動台中籃球運動風氣。