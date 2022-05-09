「台灣社交距離APP」取代簡訊實聯制，不過有不少人覺得作用不大，一名女網友表示，自從疫情變嚴重後都沒有出去玩了，沒想到這幾天竟突然收到一堆通知，看到APP跳出整排紅字讓她嚇傻，驚呼「滿街確診者？」，有網友點出2大巨雷，直指下載APP根本沒用。

這名女網友昨(7)日在臉書社團《爆廢公社二館》表示，自己從事服務業，都是正常上下班，自從疫情變嚴重後都沒有再出去玩了，下載社交距離APP後，本來都沒有收到通知，不料這幾天突然跳出一堆。

網友秀出APP截圖，竟收到整排紅字。(圖/截自臉書爆廢公社二館)

她並秀出APP上自己的每日接觸狀況，從截圖中可見，從4月25日至5月5日幾乎整排紅字，讓她忍不住直呼「滿街確診者？」她並自曝，最早的接觸從4月23日就有了，而且與確診者接觸時間最長達1小時26分鐘。

原PO感嘆，看樣子，老實的確診者都回報了自己的ID，不過她也無奈表示，現在確診者那麼多，根本沒有人強制按確診者回報ID，並質疑這款APP是利用藍芽技術紀錄相關資料，如果確診者沒有開藍牙也會有數據嗎？

貼文一出引起熱烈討論，不少網友一致認為，社交距離APP有2大巨雷，紛紛回應「藍牙沒開等於沒裝」、「有確診沒上傳，還是沒用啊」，還有人說「我從半個月前就有同辦公室同事確診，其中一個坐我隔壁，我到現在都無接觸呢」、「我都覺得我的是不是壞了」；也有網友表示，「我也是餐飲業，也是收到一堆」、「原來真的有用」。