網紅連千毅以直播帶貨闖出名號，日前與「勾惡」互槓的風波才鬧得沸沸揚揚，近日又在直播中爆氣飆罵火辣女助理長瀨昆妮，把昆妮氣哭到當場走人，讓不少網友為她抱不平，外界也好奇兩人關係是否決裂。連千毅今(9)日下午曬出兩人的對話，證明彼此關係沒事，他還附贈清冠一號送暖，但此舉有網友批「演很大」。而長瀨昆妮被罵哭後曾發「裸體圍裙」辣照，性感指數破表電暈網友，直呼：「連董會後悔」。

當過日文老師的長瀨昆妮被譽為「日文女神」，姣好顏值與火辣身材讓她人氣直線飆升；她被飆罵完後滿肚委屈無處發洩，只好在粉專發美照轉換心情，前(7)日她在IG分享「裸體圍裙」辣照，其實她穿的是黑色細肩帶小洋裝，但雙手戴著黃色手套在洗碗，且洋裝無內搭、裡面一絲不掛，露出的雪白渾圓UU性感指數破表；她寫道：「我的溫柔很貴，但對你免費」，網友噴鼻血直呼：「好美好辣好豐滿」、「穿這樣洗碗」，也不少粉絲心疼她被罵：「昆妮妳昨天還好嗎？」、「看到你被罵好捨不得」、「可以換老闆了，妳可以更好的」、「連董會後悔」。

連千毅今(9)日下午曬出兩人的私訊截圖，對話中提到他買了清冠一號給長瀨昆妮，還拍下照片要她到公司來拿；從截圖顯示的時間來看，發出訊息的時間為昨(8)日下午6時許；過了1個小時沒有得到回覆，連千毅又再次發出工作訊息，請長瀨昆妮協助登記行程，但昆妮似乎還在整理心情，一直到今(9)日凌晨0時53分才簡短回覆連千毅，「謝謝哥」、「登記了」，連千毅才提醒她5點到公司，兩人算初步達成破冰和解。

連千毅(右)脾氣火爆直播中飆罵長瀨昆妮(左)，事後傳簡訊送暖和解。（圖／取自連千毅IG）

連千毅曬出他和昆妮的私訊，並在粉專發文表示：「謝謝大家的關心，我跟我妹子昆妮沒事」；連千毅說，在工作上，長瀨昆妮偶爾被自己碎碎念，愛之深責之切；她在日本十多年，對於台灣的網路文化，有諸多不了解，所以常告誡她，不用太在意別人的眼光，對於潑黑水的網友，「不必理會，直接封鎖」（以上所述與直播中飆罵內容相關）。連千毅表示，昆妮從去(2021)年4月底剛從日本回來，簽進他公司從13萬粉絲栽培到現在，一直很認真努力，最近經紀人布丁也幫她接了許多業配，公司也讓她在這一年內在網美界出類拔萃，未來會持續成長。

網友紛紛留言：「別那麼兇」、「愛之深責之切，嚴師出高徒」、「真的有委屈到」；有人給他讚聲：「好大哥」、「有這種老闆真好～」、「沒事沒事某代誌」、「你要告訴她 社會水很深要小心」；但也有酸民看完說：「演很大」、「原來在演戲」，還有人提醒：「清冠一號沒確診最好不要服用」。