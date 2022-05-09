外媒引述大陸知情人士消息說，上海正在加強收緊封控措施，以求在5月底前清除隔離區以外的感染疫情傳播，達到動態清零的目標。

《路透》報導說，目前上海的確診病例數已有所下降，但該市所屬的16個地區的限制措施可能會有所不同。部份地區已經達到了清零目標，但由於擔心疫情出現反彈，官方將持續收緊封控措施到5月底。

根據數個區內居民及他們在社交媒體發文顯示，上海市政府正在加快將陽性病例的密切接觸者轉移到隔離中心。許多居民表示，在他們的建築物中發現病例後，儘管核酸檢測結果呈陰性，但他們仍被要求搬到方艙隔離中心，這種做法引起許多市民的不滿。

還有些居民表示，他們所居住的小區收到通知，作為實現「社會面清零」的目標小區，他們在短期內將無法離開社區或居民樓，如此下樓收取外送的物資都可能會被禁止。

《路透》說，對市民們在網上流傳的說法，上海肺政府沒有立即回應置評的請求。

目前上海每天報告數千個病例數，其中絕大多數發生在封控區域，包括集中檢疫設施、「閉環」管理的場所以及執行社區防控而禁止居民外出的小區。

報導指出，從Omicron在上海傳播後，當局最初的目標是在4月20日之前實現清零，但卻有2個區實現此一目標。被列為該市風險最低的預防區的普陀區和長寧區，從本周六開始居民不能離開居住的小區。浦東區的一些社區也收到類似的通知，浦西的徐匯區等多個居民區也收到禁止外出與下樓收貨的通知，加緊封控新措施可能要到5月15日，以求盡快達到社區清零目標。

某個社區居委會也在其官方微信帳號上表示，為了社區的安全，只有出一位居民檢測呈陽性，就必須將一整棟樓的所有居民進行隔離並進行消毒。社交媒體上也流傳許多視頻，顯示身穿防護服的警察與被通知要進行隔離的居民發生激烈爭執。

上海曾在4月30日和5月1日共2次在隔離區外實現了全市清零，但是隨後又出現病例，每日新增病例保持在2位數。市政府官員表示，只要連續3天沒有出現新病例，該區就會被認定為已實現清零目標。