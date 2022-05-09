藝人納豆（林郁智）今年初因腦出血緊急開刀，令外界憂心，所幸經過4個月的休養，今（9日）納豆拍片宣布出院，精神抖擻地喊：「大家好，我回來了！」而他住院期間，陶晶瑩（陶子）、李李仁都有去探望，陶子更曝光和納豆的私下傳訊對話。

根據《三立新聞網》報導，陶子去醫院探訪納豆時，都會叮嚀他要多曬太陽、散步，但納豆總皺著眉頭看她，陶子不禁笑回「你拒絕不了我」，所以納豆都會乖乖照做；而納豆日前康復出院，陶子欣慰地表示：「歡迎他回來。」

納豆女友依依今（9日）上傳影片，興奮地宣布納豆已康復出院，納豆也親口向大家報平安，並坦言很怕是做夢，「因為我每天都在想，我什麼時候才可以恢復正常？」依依也補充納豆發病前口齒不清、講話大舌頭，驚覺可能是中風，便帶納豆到醫院掛急診，一路上她要求男友反覆做「舉手、微笑說你好」，發現納豆舉手時雙手無法平行，微笑時左半邊笑不太起來，說話也不清楚。

到醫院量血壓時，納豆的數值飆高到240，照X光時已經無法自行站立，緊接著要照電腦斷層時，納豆緊抓著依依求救「一定會死」，照完後便口吐白沫、失去意識，依依要求醫生立即開刀，剛好有人手可調動，成功爭取到搶救的黃金時間。

納豆動完手術後，依依不忍直視對方剃光頭、插滿管線的虛弱模樣，住進加護病房的第一個月，納豆認不得依依，還會說出「要加薪、參加開幕典禮」等無厘頭的話；情人節當日，依依含淚和納豆擠進同一張病床，拍下難得的合照，如今納豆擊敗病魔，他希望有天有能力把這些感謝分給大家，最後依依調皮地問納豆最要感謝的人是誰？納豆秒回「妳啊」，真情流露的一面令網友看得為之動容。