迎戰疫情來襲，四維航旗下宜蘭綠舞國際觀光飯店看準出外露營商機，於寬廣園區中另闢露營專區引進數台豪華露營車，即日起推出「美好時光露營車」住房專案，可入住一晚露營車及一晚「嵐」山景家庭房，一次享受綠舞豪華細膩的住宿體驗。

一向以活動精彩豐富著稱的綠舞日式園區，預訂露營車專案還可搶先體驗今年新增設的「輪傘沙草」種植活動，讓大小朋友換上飯店準備的防水裝備化身一日農夫享受水田耕作的樂趣，度過一個寓教於樂的清涼夏日。

注重生態發展及環境綠化的綠舞飯店，最近於園區「那水那田」水田區域新增設了輪傘莎草種植體驗，首波登場搶先讓預訂露營車的旅客先試為快，擁有特殊外型的輪傘莎草因看起來像雨傘的骨架而被命名，原產於非洲馬達加斯加島的水生草本植物，綠意成叢挺出水池面，葉杆隨風搖曳好不漂亮。旅客們可在每日下午四點換上綠舞貼心準備的下田裝備，腳踩沙田聆聽導覽員教學示範，一邊體驗親手種植的樂趣，一邊欣賞夕陽餘暉與輪傘沙草交織的水田美景。

宜蘭綠舞露營車推出以來廣受旅客們的喜愛，露營車內的設備及貼心備品皆以飯店規格提供，非常適合忙碌的親子家庭或是露營初心者，主打豪華舒適的露營車誠邀客人們只需準備好前來放鬆玩樂的心情入住即可。大人小孩可在露營區超大面積綠色草地，手牽自己發揮創意彩繪的風箏、夢幻泡泡機、踢足球等盡情玩樂放電。

白天還可在擁有5.75公頃寬廣的日式主題園區自在暢遊，體驗各式DIY活動、萌寵互動餵食牧草、戶外景觀泳池等豐富飯店設施；晚餐享用飯店備妥的戶外露營區烤肉盛宴，一覽漫天星空的靜謐夜景。預訂三天兩夜專案再加享廣受旅客大讚的經典浴衣體驗，還有專人現場傳授好玩又好吃的和菓子製作或抹茶體驗二擇一各式豐富的日式行程讓你精彩不間斷，滿足視、聽、嗅、味、觸覺的五感享受。