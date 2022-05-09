確診者暴增雲林縣北港朝天宮人潮減少一半，店家表示連續3年受衝擊。（張朝欣攝）

雲林縣北港朝天宮近日因確診者暴增，參拜人潮減少約一半，周邊商圈店家大受影響，9日店家表示2020年4月朝天宮被列為疫情警示景點、2021年5月全台3級防疫警戒，連續3年都受到嚴重衝擊，今年主要是民眾自主警戒，希望疫情早日消退，否則可能會出現一波停業潮。

北港朝天宮上個月19、20日才順利舉辦媽祖遶境活動，吸引上萬人參與，沒想到隨後全台確診人數大爆發，5月起星期假日參拜信眾與遊客大幅減少，以往母親節人山人海的情況不再，廟旁排隊小吃與廟前中山路糕餅一條街買氣也銳減，僅為之前的5成左右。

北港朝天宮表示，每年5月是各地王爺聖誕前往朝天宮會香旺季，以往每天都有10餘團香客前來，今年因確診人數不斷增加，香客紛紛取消行程，只有少數民眾自己開車前來參拜，這幾天廟前中山路顯得相當冷清，人潮約往年一半甚至更少，大家都避免出門以免確診。

朝天宮周邊店家說，2020年4月朝天宮被列為疫情警示景點，人潮大減；2021年5月全台3級防疫警戒，整個商圈可說是空無一人，是50餘年來情況最嚴重的一次，部分店家乾脆停業節省成本開銷。今年5月疫情風暴又起，預估至少要1個月才會結束，已有店家準備再次停業。

糕餅業者指出，北港糕餅是最受遊客喜愛的伴手禮，5月起買氣開始減少，來店人數至少縮水一半，有時1天不到10人，每天營收連水電、人工等基本開銷都不夠，目前只能靠網路訂單勉強維持，再這樣下去，將考慮平日停業，星期假日再營業。