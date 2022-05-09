美國聯準會正式升息2碼並宣布將於6月啟動縮表，且表示暫時不考慮更積極的升息幅度；但對通膨擔憂持續影響投資情緒，全球股市過去一周持續震盪。根據最新統計顯示，過去一周除亞洲不含日本股市單周迎來資金淨流入外，其餘地區股市多續呈淨流出狀態，其中又以已開發歐洲淨流出幅度較大。

投信法人表示，隨著包括通膨、地緣政治動盪等狀況從年初至今持續影響全球經濟與市場，美國聯準會已開始接受其落後於曲線的事實，並開始積極追趕，已於年初至今兩次利率決策會議累積調升3碼，以期有效平抑偏高的物價。展望後市，由於聯準會政策對金融市場的投資情緒、資金流向以及經濟是否衰退有重要的影響，其後續的政策態度將會是重要的關注焦點之一。

在總體經濟面，根據全球貨幣基金（IMF）4月對經濟成長的最新預測，與1月的預測值相較已略有下修，但全球經濟整年仍有望維持正成長，其中美國整年預估經濟成長率雖也略為下修但仍有望達到3.7％，優於成熟國家平均的3.3％與歐元區，經濟基本面仍穩健。

進一步從勞動市場來看，可發現美國近來勞動市場表現強勁，除最新發表的4月份非農就業報告優於預期外，失業率與勞動參與率也持續改善。此外，由於美國目前整體仍呈現事求人而非人求事的狀況，加上薪資數據年增率也維持在相對高檔，故民眾雖也受到通膨影響，但消費力道仍維持在一定水準，仍有望對經濟與市場帶來一定支撐。

在投資布局上，法人在區域配置上目前仍偏好基本面較佳的美股，歐洲部分則視地緣政治風險進行調節；從產業來看，則建議可配置能源與原物料等通膨概念族群。往後觀察，近期建議持續留意烏俄地緣政治事件、供應鏈狀況、通膨預期、央行貨幣政策、美債殖利率與美元走勢等因子，作為投資時的判斷參考。

群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠表示，短期而言，在升息與縮表並行的環境下，市場波動度難減，不過隨著目前資產價格計入緊縮預期的程度可能過多，距離經濟衰退也還有一段距離，鑒於美國基本面與企業盈餘能力尚佳，中長期表現仍不看淡，而投資操作方面，現階段建議採取產業均衡配置策略，來平衡投資組合波動，可留意營運穩健、流動性高的中、大型股票，產業方面包括科技、金融、消費與醫療保健可留意。

PGIM Jennison全球股票機會基金產品經理葉家榮表示，本周最重要的就是美國公布4月CPI，而今年股市賣壓的主因為貨幣政策緊縮預期與對經濟前景的不確定性，從基本面、政策面及評價面來看，如果物價將如預期在未來一季走緩，待時間消化利空下，資金可望回流風險性資產。