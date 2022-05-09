監察院日前公告，檢察官陳隆翔承辦民進黨前立委段宜康「曲棍球協會詐領補助款案」二度遭彈劾，引起各界反彈，檢察團體「劍青檢改」也點名監察院長陳菊，要放任人權監委踐踏人權到什麼時候？對此，監察院院長陳菊辦公室發聲明強調，陳菊一貫依法不干涉、不指使過問彈劾案。

監察院在111年5月5日通過台灣台中地方檢察署檢察官陳隆翔彈劾案，由監察委員高涌誠、林郁容二人提案，經召開審查會審查，由11位審查委員投票表決，10票成立、1票不成立，結果彈劾成立，移送懲戒法院審理。

陳菊辦公室指出，按監察法第12條明定，監察院院長對於彈劾案，不得指使或干涉，陳菊向來皆非彈劾案審查會審查委員，亦從未曾參與任何彈劾案審查，恪遵監察法所定監察院長對於彈劾案不得指使或干涉之立法意旨。對於本案，亦採相同嚴謹的作法，陳菊尊重提案委員及審查委員的決議。

陳菊辦公室表示，憲法增修條文第7條第5項規定，監察委員須超出黨派，依據法律獨立行使職權，本案現繫屬懲戒法院職務法庭審理中，院長尊重懲戒法院審理結果。