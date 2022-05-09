英國媒體《衛報》（The Guardian）報導，面對Omicron病毒來襲，台灣放棄清零，轉而推行的「新台灣模式」防疫策略，還存在許多問題，尤其是民眾大排長龍還買不到快篩，前副總統陳建仁受訪時也坦言快篩試劑準備不足。此事引發網友熱議，許多網友紛紛開酸「書念了沒」，更有網友懷疑陳建仁是否想參選台北市長。

《衛報》點出台灣目前防疫政策的問題，包括規定幾乎每天都在變、行政體系溝通失敗導致2歲男童延誤送醫喪命、移工面臨不平等的防疫規定、最年長及最年輕族群疫苗接種率偏低、醫護工作負擔過重、人手不足、防護設備不夠等，陳建仁表示，政府正在處理醫院面臨的問題，也坦言並未準備足夠的快篩試劑，甚至現在仍不足。

此事在PTT上引發網友熱議，「念完書了」、「你看完書的結論嗎」、「不是叫柯文哲要多念書嗎，這次又要罵柯什麼」、「沒念書也知道，還要你講」、「書看了嗎」、「看完書前和看完後果然有差」、「我大CDC不只說沒缺還多發咧，建仁去好好讀書」、「書看完了沒」、「最近看多少書了」。

有些網友則說，「各種造反，克拉克陳真的要下去了」、「誰被打臉了」、「3月已經是哪些不明案例醞釀後的結果了」、「實際問題就是供貨不足，這誠實講ok」、「人設已崩壞」。

還有一些網友則認為，「看起來想選北市，在臭陳時中」、「翻譯：換我選北市」、「想選市長了」、「準備要選台北市長了吧」、「這個也想出來搶台北市長」。