9日俄羅斯舉行二戰勝利日大閱兵，別於往年典禮，今年明顯的縮小規模，就連原本預計展現「末日飛機」的橋段也因氣候狀況不佳被迫取消。對此，分析師為整場慶典給出「相當低調」的結論，提到今年俄羅斯的表現格外嚴謹、有紀律，暗示普丁鞏固的權位更加屹立不搖。

《每日郵報》（Daily Mail）報導，今天（9）是俄羅斯迎來歷史上的勝利日，為慶祝蘇聯戰勝德國納粹77週年舉行慶祝活動，多達1.1萬官兵聚集紅場（Red Square），總統普丁（Vladimir Putin）早前也發表長達11分鐘的演說，激勵士兵們正在為國家而戰，侵略是唯一正確的決定；過程還包括1分鐘的默哀，為不幸戰死沙場的士兵家屬表示「這是無可取代的損失」。

根據CNN報導，從事陸戰分析的國防專家尼古拉斯·德拉蒙德（Nicholas Drummond）形容此次俄國勝利日「非常低調」，他強調有一大亮點，「別於過去，今年整體而言相當嚴謹、有紀律，可以看到許多人臉上都流露出鋼鐵般的決心。」此番話暗示普丁並沒有被最近的戰事干擾，反倒更加鞏固政權。