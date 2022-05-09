確診人數連3天破4萬，其中又以雙北為重災區，隨著中重症人數不斷攀升，收治的專責病床也將不敷使用。

5月7日單日確診創下4.6萬人新高當天，指揮中心要求北北基桃有500床以上的醫院必須將新冠專責病床增加到30%，但台北市長柯文哲立即吐槽指揮中心的要求是「台灣公衛史上創舉」，不容易做到；他還預告，5月12日，北市預留的1800張專責病床將額滿。

新北市長侯友宜則表示，新北市專責病床1936床、空床率33%，將繼續開設30%專責病床；但他也提及，新北市醫療量能是全國倒數第二名，但確診數卻是全國最高。

對於雙北面對的新冠專責病床不足問題，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學提供了「南部經驗」；他指出，5月7日新增確定病例4.6 萬人，幾乎是前一天的1.3倍，新增確定病例雖然以每天1.2至1.3 倍成長，但當數量達到達一定程度之後，即使每日增加比例類似，但每日分母不斷變大，增加的絕對數字仍十分驚人，將對醫療量能形成巨大的壓力，特別是疫情嚴重的北部城市。

謝宗學指出，台中市正走在先前雙北的道路，5月初急診曾經被PCR檢驗大軍淹沒，在醫院配合市府政策，開立PCR快速門診分流病人後，情況改善不少。

謝宗學建議，若疫情規模擴大到一定程度，加上明顯出現醫療量能吃緊或醫療排擠效應，如現在的雙北，應該考慮開始限制社交人流一段時間，讓疫情稍微降溫，以減少醫療體系的負荷。

至於目前大家最關心的兒童防疫議題，謝宗學則以兒科臨床經驗建議家長注意以下幾點情況：

1.高燒+接觸確診者+家用快篩陽性=100%PCR陽性；

2.高燒+家用快篩陽性=接近100%PCR陽性；

3.兒童病人常有高燒症狀，體溫燒到超過40度以上不算少見，通常48-72小時內會退燒，發燒超過48小時後，即使沒有完全退燒，最高溫度逐漸降低，發燒間隔逐漸拉長；

4. 突然熱痙攣發作的孩子，要高度懷疑是新冠肺炎；

5. 臨床尚未遇到真正中重症兒童病例，但遇到一些因為高燒、嘔吐無法進食和服藥的輕症兒童，不一定需要住院，但需要輸液治療。

最後，謝宗學還是建議家長帶兒童去打疫苗；他表示，兒童疫苗莫德納已經開始施打，兒童BNT 也將要到貨，雖然疫苗無法防止被感染，但對於降低住院率和住院天數有明顯的幫助。

謝宗學還提供美國疾管局（CDC）在Omicron流行期間對於5到11歲兒童的觀察報告：

1.住院率：未接種疫苗兒童是接種疫苗兒童的2.1倍；

2.住院天數：未接種疫苗兒童平均天數3天，接種疫苗兒童是2天；

3.風險因子：糖尿病和肥胖兒童較容易演變成重症；

4.30%住院兒童先前沒有任何慢性或先天疾病；

5.未接種疫苗兒童較容易要接受高等的呼吸支持治療，如鼻導管或呼吸器，即重症。

美國CDC進行的整體兒童族群分析還發現，在Omicron流行期間，87%住院兒童未接種疫苗。

謝宗學指出，不管是美國CDC先前的報告或台灣目前醫療量能緊繃的現況，5-11歲接種疫苗的利弊評估，家長可以再多做考量。