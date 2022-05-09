晶華國際酒店股份有限公司（2707）今日召開董事會通過2022年第1季財報，第一季營收14.2億元、年減8.12％，稅後淨利為2.81億元、年減4.78％，EPS稅後為每股1.97元，維持獲利、營運優於預期。

展望後市，面對急遽升溫的疫情，晶華集團旗下晶華與捷絲旅各酒店除了推動「守護家人‧安心防疫」住房專案，把家留給需要居隔的親友，身體健康無虞的家人入住飯店的優惠房價之外，台北晶華酒店更擴大「晶華美食到你家」美食外帶外送平台的營運動能，增加各式家宴、獨享午餐、冷凍常溫的美食囤貨箱等選項，期望可以服務宅在家中抗疫的美食饕客。

晶華首季營收衰退，主要原因仍是受新冠般情影響，邊境管制、商務旅遊中斷所致。另子公司達美樂去年已完成股權移轉，不再認列其2.13億元的營收，如不含達美樂營收，本期總營業收入則增加0.88億元（+6.61％）。

搶攻六月端午節送禮商業，台北晶華酒店以及台南晶英酒店即推出多款端節粽香禮盒搶市。台北晶華酒店由連續多年獲得米其林餐盤推薦的餐廳晶華軒領軍，以料多實在的頂級「廣式盆菜裹蒸粽」、以及創新的「羊肚菌珍珠粽」和「燕窩豆沙粽」滿足饕客的味蕾。台南晶英則與台灣祀典武廟、廣富號帆布行合作，推出三方聯名的「包中好運福袋」，內含五顆由主廚手工製作的「山珍海味好運鮑粽」組合、自然風帆布包以及祀典武廟眾神加持的古韻守護書籤吊牌，採用諧音「包中」寓意，象徵不論是求財、求子、求姻緣、求金榜題名都能「包中」。上述端粽禮盒於「晶華美食到你家」平台接受預訂。

晶華國際酒店集團疫情期間率先不裁員，不減薪並建議政府超前部屬實施員工薪資補貼、開設企業培訓專班、減免稅金以紓緩觀光服務業所受到的衝擊。集團也設置「衛生安全官」一職負責掌控旗下所有品牌酒店的衛生安全維護與協調工作，比照防疫旅館的SOP，增加各場域的消毒清潔頻率，並全面執行外帶美食「實名制」，清楚標出準備以及包裝餐點的同仁姓名、以示負責。台北晶華酒店更設置國防等級的「紅外線熱像測溫儀」，在酒店出入口嚴格地管控消費者的健康狀態。去年更導入「非接觸式--BioLED365care UV抑菌技術」，成為全台第一家在公共區域全面安裝高端光照抗菌設備的五星飯店。晶華打造陸上郵輪轉型為城市度假酒店、經營「晶華美食到你家」電商平台成為全世界飯店產業的創新典範，同仁攜手達成企業使命：把台灣最好的帶給世界，世界最好的帶進台灣。