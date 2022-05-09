你確診會公開讓大家知道嗎？中央流行疫情指揮中心指揮中陳時中透露，7月有機會將新冠肺炎從第5類法定傳染病調整為第4類，但對於居高不下的確診數字，是否還有隱藏未報的黑數，也讓不少人感到憂心。對於得知確診後，是否會公開讓所有人知道，入口網站「Yaooo奇摩」近日所做網路民調結果顯示，有高達4成2的人選擇「不公開」，僅讓密切親友知道。

陳時中指出，當新冠肺炎被降為第4類法定傳染病，意味著不會再公布確診數字，因為到時候就沒有蒐集相關資料，因此很難公布數目；至於疫情高峰將落在5月20日至6月10日間是如何推估？他則說是依據國外經驗，以及國內確診數與傳染曲線進行，僅能當作參考，無法作為真的預測。

對於本土疫情擴大，「Yaooo奇摩」6日就對此發起網路投票民調，以「如果確診的話，你是否會公開讓所有人知道」為題詢問網友看法，投票時間為5月6日至10日，截至9日18時20分為止，共有6萬6千多名網友投票，列出5個選項，表示「是，公開讓所有人知道」的比例佔35.9%、「否，僅讓密切接觸親友知道」佔42.1%、「否，不會公開」佔8.5%、「不知道／沒意見」佔13.5%。

值得注意的是，民調也詢問民眾「若是有密切接觸的親友確診，你是否希望他們告訴你」，列出5個選項，表示「非常希望被告知」比例佔60.9%、「有點希望被告知」佔14.6%、「不太想被告知」佔6.3%、「完全不想被告知」佔5.7%、「不知道／沒意見」佔12.5%。