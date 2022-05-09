婦產科醫師詹德富表示，孕婦染疫死亡、重症率比一般女性高，可每天監控呼吸、心跳、體溫、血壓、胎動、產兆、情緒以確保健康。而孕婦的重症危險因子中，以未打疫苗最重要。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情不斷，高雄醫學大學附設中和紀念醫院婦產部主治醫師詹德富今天出席高雄市政府防疫記者會說明孕婦染疫注意事項。

詹德富說，在流行期間，孕婦確診率與一般人相同，不會比較高，但是死亡率卻較高，重症率也是一般女性的2到3倍。雖然染疫不會造成畸胎，子宮內垂直感染給胎兒的情況也只有1到2%，但是子癲前症、肺栓塞、血栓、早產、死產、緊急剖腹的情況都會增加，COVID-19對孕婦來說是很大的威脅，要特別小心。

詹德富指出，孕婦常見症狀是發燒、咳嗽和疲勞等。造成重症的危險因子，則有年紀大於35歲、肥胖、慢性疾病、免疫缺陷等。其中最重要的是沒有接種疫苗或接種不完全，要排除重症風險，接種疫苗很重要，接種疫苗並不會增加早產、死胎、胎兒發育異常等併發症，未接種者卻有9.6%會出現中重度症狀。

孕婦需要注意那些重症徵兆？詹德富表示，包含呼吸困難、胎動減少或停止、使用退燒藥後仍持續發燒2天，或有精神狀態改變、抽搐或癲癇情況、視力模糊、連續2天無法進食飲水，和體溫低於攝氏35度等情況，都務必盡速就醫。

詹德富說，目前看到孕婦還是以輕症比較多，可以在家休養，但務必注意健康管理。尤其懷孕跟COVID-19都會造成血栓風險增加，如果有發現行動突然不便，有胸腹痛、甚至咳血，或是發現血氧下降，都要就醫。並切記不要持續性臥床，也可以減少血栓發生。

孕婦若有發燒情況，可服用普拿疼，普拿疼對孕婦非常安全，多喝溫開水也可以協助退燒。詹德富提醒，減少孕婦發燒、維持體溫恆定，對寶寶的健康有幫助。

飲食部分也要注意，可能會出現食慾不振情況，但務必不要斷食，會造成胎死腹中的風險增加。如果有長期使用的藥物，尤其是抗血栓、免疫抑制劑、抗高血壓藥物、胰島素等，切勿自行停藥。

孕婦如何監控自己身體是否正常，詹德富說，呼吸、心跳、體溫、血壓、胎動、產兆、情緒等重點。其中最簡易的就是檢查胎動，應與平常一致，如果沒有胎動超過2小時，可以搖搖肚子刺激一下，如果不會動，務必立刻就醫。

其餘檢查包含，是否有呼吸困難、無法躺臥，若呼吸次數每分鐘大於20次以上就是有呼吸衰竭的情況；心跳是否規則穩定，有沒有忽快忽慢或是心悸，每分鐘大於100次也要小心；體溫高於38.5度或低於35度；血壓高於160/110，或是小於90/60，也都要注意。

詹德富也提醒，居家照護期間壓力比較大，孕婦可以與親友視訊聊天、維持適度社交，如果有嚴重的情緒落差、嚴重焦慮，務必尋求醫師協助，但親友也要注意，切勿過度關心，以免造成病患壓力。