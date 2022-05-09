臉皮比樹皮還厚！有男子在抱怨自家老房子前常遭亂停車，由於之前可以檢舉，如今無法檢舉亂停車，他向經在這停車的車主提議月租3千元，卻慘遭打槍，對方認為外面已有月租800元停車格，也認為一天只停7小時，一個月也才停25天，只願意每月1千元承租，讓他無奈回覆對方請車主將車移走吧，不然會請警察拖走。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，他表示自己有間老房子在當倉庫，常常被陌生人亂停車，導致無法正常進出，由於之前都是拍照檢舉亂停車，但是現在無法在檢舉了，且有固定車主常停在此，因此，打算將老房子前空地提供車位出租給車主，留個走道即可。

男子擁有的老房子前常遭亂停，他提停車位月租3千元，卻遭對方討價還價「一個月只停25天」。（翻攝自臉書爆廢公社）

男子向車主表示將以每月3000元出租車位，但對方卻反應他，每天只停7小時，在外也有承租一個月800元的停車格，該車位只願意承租1000元，而且一個月僅停25天而已，他看到這樣的回覆很無奈，只好請車主盡速將車移開，不然會請警察拖走。

貼文一出，網友紛紛留言表示「奇葩車主」、「皮厚的人類容易成功」、「出門玩2天不在家，房貸也該算28天就好」、「笑死，哪裡來的勇氣」、「很多人都貪圖方便就隨便停」、「停車格一個月800？那就去停停車格啊」、「有錢開車沒錢租停車位」、「臉皮比樹皮還厚欸」；另外還有網友幫原PO計算停車費用「一個小時收30元，停25天，總共5250元，3千太便宜她了」。