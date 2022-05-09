嘉義林管處與嘉義大學合作，利用菌根技術提高杜鵑實生苗成苗率，成功培育10種台灣原生杜鵑實生苗約5000株，嘉大副教授林瑞進尤其推薦金毛杜鵑花苗木的絨毛又多又厚，能攔截阿里山蒸汽小火車的煤灰，助於改善空汙。
嘉義林管處表示，台灣原生杜鵑有17種，其中有13種是特有種，從平地到高山都有杜鵑花，但杜鵑花的種子育苗發芽率低，成苗率更低，以致種子苗不易成功培育，因而市售杜鵑苗木都以扦插技術培育而成，不利於保有台灣杜鵑物種基因多樣性。
嘉義林管處自2019年委託嘉義大學，利用控制光度等育苗技術掌控到種子最佳發芽時機，並以菌根技術大幅提升杜鵑實生苗成苗率，3年來成功培育玉山杜鵑、森氏杜鵑、紅星杜鵑、臺灣杜鵑、金毛杜鵑、著生杜鵑、烏來杜鵑、西施花、紅毛杜鵑、臺灣高山杜鵑等10種原生杜鵑菌根實生苗5000株。
嘉義大學森林暨自然資源學系副教授林瑞進指出，突破育苗技術後，目前台灣原生種杜鵑種子發芽率有60％以上，由於對杜鵑復育長期以來侷限於烏來杜鵑、金毛杜鵑的扦插繁殖，但種子苗培育才更有利於植物基因、物種、生態等多面向的自然生態保育。
林瑞進說，扦插繁殖讓杜鵑的基因是一致的，而種子苗木繁殖能讓杜鵑的基因透過自然重組而有不同基因，若能用種子苗木來廣植杜鵑就能讓基因多樣性保育。
林瑞進又說，目前在阿里山森林遊樂區種植約100株金毛杜鵑，發現在阿里山小火車鐵道旁的金毛杜鵑苗木常有灰渣吸附，原來苗木有厚厚的絨毛，攔截了蒸汽小火車的煤灰，有益於改善空汙。
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