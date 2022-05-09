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瑞典執政的社會民主工黨(SAP)表示，該黨將於 5 月 15 日，宣布瑞典是否應申請加入北約的立場。由於社民黨是執政聯盟首領，因此該黨的決定，就確定瑞典是否申請北約。

瑞典是內閣制國家，只要社民黨支持加入北約，那麼在議會裡就很容易獲得通過。在瑞典決定後，鄰國芬蘭也可能在隨後表態申請加入。

瑞典和芬蘭在二戰之後，選擇軍事上不結盟主義；但自俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩國的社會輿論與政界態度都發生了明顯變化。