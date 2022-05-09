國民黨主席朱立倫今在臉書上表示，母親節這天台灣新增確診數登上了世界第一，相較政府一個月前啟動所謂的「新防疫模式」時還誇口「台灣防疫世界第一」，非常諷刺。連續三天破4萬人確診，這一個月以來，台灣的防疫「亂象」恐怕才是世界第一。

朱立倫也提到，持續往上的數字，還有快篩價格。當蔡英文總統承諾「準備一億劑快篩，平均價格一劑100元」時，民眾從藥局排到便利商店、再排到藥妝店，卻仍一劑難求，而今天新上架鋪貨開賣、一人限購一劑的快篩，竟是180元。

朱立倫說，國外有約30至50元的快篩、到處都買得到，美國還可以向政府訂購快篩免費送到家裡，我們政府「超前部署」喊了兩年，討論共存也非一、兩天，卻始終把負擔轉嫁在人民身上。政府不願意解決問題，只敢動用網軍甚至黨政資源抹黑提出問題的在野黨，

朱立倫提出三項建議，第一，解決缺快篩亂象，開放自主進口合規快篩；第二，解決快篩配售不均，現在政府查詢系統很難用，網友卻可不到一天就開發用Line Bot秒查所在地快篩庫存，政府應該儘速跟進調整，幫助民眾更便捷取得快篩。第三，解決快篩採購亂象，建立合法合理採購機制，政府雖開放各縣市、企業採購快篩，但各單位取得價格不一，更遠低於政府賣給民眾的市價，民眾做何感想？而衛福部的緊急採購專案不但爆出嚴重爭議，到現在都不願公布會議紀錄，更讓人質疑是黑箱作業。