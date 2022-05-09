調查局南部地區外勤處站李姓女調查官，被控當小三，偷吃人夫，被高雄地院判賠40萬元，調查局9日聲明，指李女因涉行為不檢，有損局譽，已依規定將李女調整職務、調離現職，靜候行政調查，將進行懲處。

據指出，陳姓男子和許姓妻子在高雄市經營咖啡餐館多年，許女卻發現丈夫疑似出軌，對象還是常到店裡消費的李姓女調查官，陳男不僅與李女同遊日本，還上演溫馨接送情，兩人更是互傳鹹濕對話「我們來偷賣酒，妳偷辦我」、「被約談然後去X調查員」、「去妹妹公司X妹妹。好夢幻」，許女提告，向李女求償100萬，高雄地院審理後，判李女應賠40萬元。

調查局今聲明，李女因涉行為不檢，有損局譽，依據調查局調查人員遷調實施要點規定，先以人地不宜事由，調整職務、調離現職，靜候行政調查。

調查局表示，至於行政懲處部分，將依調查結果，交由調查局局考績會予以研議；另調查局將強化同仁法紀宣導教育，要求同仁注意遵守紀律，以端正調查局工作形象。