華航（2610）第一季營收寫疫情來次高，第一季合併營收372.33億元、年增33.8％，合併營業淨利36.26億元，合併稅後淨利28.11億元，歸屬母公司30.72億元；每股盈餘為0.52元，相較去年同期每股增加0.71元。

華航表示，海運缺櫃塞港情形未解，海轉空現象致使空運艙位需求持續，華航以21架全貨機發揮運輸時效穩定優勢，雖面臨國際油價飆升的挑戰，仍在市場運價延續去年傳統旺季熱度加持下，使第一季貨運收入較去年同期成長逾三成，首季獲利持穩走堅，為疫情以來次高。

客運方面，第一季台灣邊境管制措施尚未鬆綁，整體航空客運市場未有顯著成長，另受香港及大陸封城影響，區域線載客班次較去年同期減少，惟第一季適逢春節返台需求大，中長程航線澳洲、歐洲及美國班次增加，使第一季客運運量（RPK）較去年同期成長，整體客運收入高於去年同期。

展望第二季，隨新機A321neo客機、777F貨機投入營運，並因應各國疫情發展、邊境管制及檢疫政策，華航積極布局客運市場，6月起持續增加載客航班服務，區域航線以東北亞、東南亞航線增班最多，長程航線增加歐美航班佈署，對於客運市場復甦在望，華航做好準備。

貨運部分，海運塞港問題未紓解下，預估臨時性包機需求將持續，整體運價可維持相對高檔水準，高科技電子產品、臨時性防疫物資等時效性急貨需求，將對空運市場有相當的支撐力道。本公司除配合短期高價包機需求，爭取半導體機台、電商貨、消費性電子產品設備等載運，也高效彈性調整運能，提高貨機使用率，並將持續機動調節客機載貨航班配置，爭取整體最佳營收。