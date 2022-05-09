「台東藝術節」從7月至11月陸續10場演出，9日記者會上由「民歌之父」胡德夫帶來療癒的歌聲。（莊哲權攝）

「台東藝術節」今年邁入第12屆，從7月至11月陸續展開10場精彩的演出。（莊哲權攝）

「台東藝術節」今年邁入第12屆，從7月至11月陸續展開包含戲劇、音樂、舞蹈、新馬戲和親子等多元類型節目演出，縣長饒慶鈴說，這兩年受飽疫情衝擊，民眾都悶壞了，今年的表演節目充滿輕鬆、療癒的氛圍，希望在這動盪不安的時刻，讓藝術拉近彼此之間的距離。

台東縣政府9日舉辦「台東藝術節」售票記者會，邀請「民歌之父」胡德夫獻唱「美麗的稻穗」、「太平洋的風」，渾厚雋永的歌聲療癒人心，他說，在這個疫情嚴峻的時期，不管世界變好變壞，都缺少不了音樂。

胡德夫《山谷的呼喚》音樂會將於8月6日在藝文中心音樂廳登場，而這也是他離開家鄉50多年第1次接受官方邀請，在家鄉開唱。

縣長饒慶鈴表示，台東過去一直被人稱為「文化藝術沙漠」，不過，近年積極推廣藝文活動，尤其是台東藝術節已經辦理12屆，也培養了許多鐵粉，過去幾個熱門場次，門票開賣後就被秒殺。

她說，這兩年受疫情衝擊，日常生活受到諸多限制，民眾都悶壞了，今年的台東藝術節充滿輕鬆、療癒的氛圍，希望觀眾帶著歡笑、感動和正能量走出劇場。

文化處說明，「台東藝術節」從7月至11月陸續展開10場精彩的演出，包含戲劇、音樂、舞蹈、新馬戲和親子等多元的節目類型，將於10日中午12點開賣，5月底前不限張數享8折惠優，民眾可於「OPENTIX兩廳院文化生活」售票網、7-ELEVEN超商及FamilyMart全家便利商店購票，並會加強場館防疫措施，讓民眾安心欣賞演出。