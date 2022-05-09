嫌犯聲稱，自家神明不願使用偷來的香爐，不得不把竊來的香爐放在車上找機會要歸還。（水上分局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣鹿草鄉下麻村一處宮廟香爐突遭竊，警方鎖定一輛可疑車輛，日前巡邏時巧遇已被鎖定的自小客，員警上前攔查，司機竟主動交出香爐，還說他行竊時有擲筊徵得神明同意，但拿回家供奉在神明桌上，竟擲不出一個聖筊，只能把竊來的香爐放在車上找機會再歸還，沒想到被警方早一步查獲，不得不主動坦承犯案，被依竊盜罪法辦。

水上分局指出，宮廟香爐遭竊，地方村民議論紛紛，鹿草分駐所所長林進笙得知後立即派員沿途調閱路口監視器過濾清查，發現一輛部自小客車涉有重嫌，並查出該車時常在鹿草下潭一帶出沒。

事經多日，警員林家億、吳宜靜在163線27.3公里處巡邏時，發現這輛自小客車經過，馬上攔查，竊嫌看見警察自知難逃法網，主動從車裡拿出所竊的香爐，並坦承犯行。

嫌犯聲稱，行竊時有擲杯取得神明同意，才把香爐拿回家欲供自家神明使用，但是自家神明卻一直不同意，不得不把竊來的香爐放在車上找機會要歸還，卻被警先查獲，也印證舉頭三尺有神明，歹路真的不能行。