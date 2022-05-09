已故藝人安迪寶貝女兒林吟蔚，從《超級偶像》出道後，漂亮外型和好歌喉受到矚目；她和安迪愛子「阿夜」林志融都是愛唱歌的歌手，但兒女和媽媽的相處模式總是不太一樣；昨(8)日母親節林吟蔚向媽媽獻上祝福，還自爆前世是「棄嬰」的故事，直說：「這輩子我是來報恩的」。

昨(8)日適逢母親節，談到媽媽，林吟蔚在臉書上分享說：「阿娥姐(指媽媽)，我們家的老公主，其實大概活了30年，我都不太知道怎麼跟她相處」；她談到曾算命前世今生母女緣：「人家都說水瓶和雙子很合，但我怎麼覺得是跨世紀冤家組，記得小時候媽媽去算過前世今生，她說某一世我是戲棚下的棄嬰，她是演員，撿到我以後就照顧我到大概3歲，直到後來我被有錢人家認領回去，所以這輩子我是來報恩的。」

林吟蔚提到，自己總是和媽媽頂嘴，原來也是這原因：「但相處上，總是會像3歲小孩和她頂嘴」；另外她談到弟弟跟媽媽的前世緣：「而我弟和我媽那一世，我弟是一位70歲老太太，我媽是常常去照顧她的志工，所以這一世弟弟也是來報恩的，對媽媽就會比較有耐心，相處起來能包容雙子座的超強烈控制欲。」

雖然常和媽媽頂嘴，但林吟蔚還是暖心表示：「但阿娥姐，是我這輩子最佩服的女人，有好多不同於我腦袋的想法和智慧，可以在她身上學到很多寶貴的經驗，即使爸爸去當天使了，她也一樣堅強的面對一切，照樣接戲、工作、努力過生活，並沒有因為失去人生摯愛就自我放棄，是我和弟弟的人生榜樣」；她跟大家分享有這樣一位勇敢的媽媽，並溫情喊話：「別害怕，有我們在，爸爸也會在天上看顧著的」。

林吟蔚祝全天下的媽媽母親節快樂，網友看到她對媽媽的形容，感動回覆：「我也相信有你們在，阿娥姐才堅強的和你們一起走下去的」、「好感動最堅強的媽媽」、「阿娥姐母親節快樂」、「妳有這個的媽媽很幸福，超級羨慕的～」、「永遠美麗的阿娥姐，祝母親節快樂」。