台北市交通事件裁決所依據酒駕新法規定，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，9日交通局官網上首次公告酒駕累犯者姓名、照片及違規事實，一名「陳里墻」男子，2年酒駕都被逮到，其照片也一並公布在官網。

酒駕新法已於今年3月31日上路，針對屢次酒駕或拒測違規再犯者，自2019年7月1日起算，於10年內第2次累犯，除了現行的加重罰鍰、吊銷駕駛執照及道安講習等處分，並得公布酒駕累犯的姓名、照片及違規事實。

北市交通事件裁決所指出，台北市首次公告酒駕累犯名單計有1名，於去年2月24日第1次酒駕，今年4月1日第2次酒駕在民權西路被警方攔下開單， 已公告於交通局官網酒駕及拒測累犯公布專區，公布汽機車駕駛人姓名、照片及違規事實等相關資訊。

裁決所呼籲，「喝酒不開車，開車不喝酒」，勿心存僥倖駕車上路，找代駕服務或搭乘大眾運輸，以免觸犯法律而受罰，以杜絕酒駕情形發生，避免意外而遺憾終身。

民眾如對前揭事項有任何疑問，可至裁決所網站查詢，或電洽裁決所服務電話02-23658270按9，或撥打台北市民當家熱線1999(外縣市02-2720-8889)，將有專人為您服務。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障