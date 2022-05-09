北京市疾病預防控制中心副主任龐星火9日通報，統計8日15時至9日15時止，新增本土新冠病毒感染者50例，包含確診41例、無症狀感染者9例。北京市委宣傳部副部長，市政府新聞辦主任徐和建表示，首都防控形勢嚴峻複雜，要以最快速度、最果斷措施，快流調、快管控、快溯源，深挖細查風險人員並全部落位管控，刻不容緩與病毒賽跑，在最短時間內遏制疫情擴散蔓延。

值得注意的是，9日通報的新增感染者中，包括一起順義區聚集性疫情，主要涉及順義區農商銀行數據中心，目前報告感染者21例，包括工作人員17例、其家庭成員4例並涉及6個區。北京市官方指出，這起疫情是社會面零星隱匿傳染源導致的聚集性疫情，規模較大、分佈範圍較廣，增加北京市疫情發展形勢的不確定性。

統計4月22日至5月9日15時，北京市累計報告777例新冠肺炎病毒感染者，涉及15個區，其中朝陽區304例，房山區213例，通州區67例，豐台區60例，海淀區42例，順義區35例，昌平區15例，石景山區13例，大興區11例，東城區7例，門頭溝區3例，西城區、密雲區、延慶區各2例，經開區1例。