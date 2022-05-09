新北市勞工局推動「高中職勞動權益課程」，11年累計培訓超過1606名勞權種籽教師，逾28萬名同學受惠，明年將擴大至164所國中、高中職學校，預計超過3萬9000名同學可受到勞權意識啟迪，6月起將於18所完全中學推動國中勞權課程，並以國中部九年級學生為試辦對象。

新北市勞工局長陳瑞嘉今線上主持「國中勞權課程種籽師資培訓營」開訓典禮，6月起，18名完全中學教師代表，將以「引導國中生試探未來職涯方向」、「體會工作與生活平衡」以及「認識工會保護傘，破除罷工汙名化」為目標，帶領九年級學生提早建立勞動知能。

陳瑞嘉表示，勞權意識逐漸高漲，教育部將勞動教育納入「108課綱」，但新北市2013年就首創「新北高中職勞權課程」，透過小班制教學，致力在高中職扎根勞動意識，今年更決定擴大辦理，從高中職進一步向下延伸至國中。

陳瑞嘉解釋，考量新北18所完全中學已有豐富的高中職勞權課程辦理經驗，並具備種籽教師群可協助授課，因此優先選為試辦學校，並以國中部九年級學生為試辦對象，擴大調派教師參與培訓或回流教育。勞工局預計今年作為「試辦年」，收集各種反饋意見並參考修正，明年再正式於100所國民中學全面推動「新北國中勞權課程」。

勞工局表示，國中勞權課程教材由陽明交大科法所副教授邱羽凡、全國金融業工會聯合總會秘書長韓仕賢、桃子腳國民中小學主任蔡宜芳、泰山高中教師管恆華4位編委，歷經半年的共同討論、不斷編修而成，並兼顧「宣導求職防騙」，提升同學對職場勞動權利與工作倫理的瞭解，避免青年同學打工或求職，遭受雇主不法對待。