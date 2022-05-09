沈軾榮聲明稿

本人根據今天金寶公司記者會，三點聲明如下：

1、金寶爭議事件屬媒體報導且金管會已開罰。

金寶公司董事長之子許介立領6257張員工庫藏股一案，已被金管會證期局以許

介立違反利益迴避競業禁止...等，對金寶公司許勝雄開罰72萬，近日檢調也因

為有股東提告，而開始偵辦。

過去的幾個爭議事件，如群創、人頭領股...等疑似侵害股東、員工權益之事件

，皆被媒體、立委提請相關機關調查，何來惡意抹黑。

2、請金寶董事長、總經理不要轉移焦點，誠實面對公司治理的問題。

本人深感公司乃公眾利益團體，動輒影響有十多萬股東及員工，非一人一家所

持有，因此，請金寶董事長許勝雄、總經理陳威昌誠實面對公司治理問題以及

相關主管機關之調查，勿以改選董事、經營權來轉移違法爭議，也懇請相關主

管機關調查勿枉勿縱，還給員工、股東應有之權益。

3、本人任職金寶總經理職務期間，任何決定皆依公司相關核決權限辦理，有關

員工認股權分配亦皆提請董事長做最後決定，並非本人所得片面為之，針對惡

意抹黑，將對陳威昌提出誣告以正視聽。